Evenementenbranche miljoenen aan omzet per week kwijt

De evenementenbranche verliest door de nieuwe kabinetsmaatregel rondom het coronavirus tientallen miljoenen euro’s per week. Nu grote bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, kunnen veel evenementen die gepland stonden in april en mei niet doorgaan.

Een woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) schat dat de branche minstens zo’n 30 tot 40 miljoen euro per week kwijt is aan omzet. “Dat is een eerste voorzichtige schatting van schade voor alleen de festivals door misgelopen kaartverkoop en horeca. Concerten zijn nog niet meegerekend.”

Zo’n dertig festivals tijdens koningsnacht, Koningsdag en bevrijdingsfestivals op 5 mei kunnen niet doorgaan, en ook Paaspop dat van 10 tot 12 april zou plaatsvinden moet worden afgelast. Ook grote festivals zoals DGTL en vijf grote shows van Armin van Buuren in de Ziggo Dome zijn geannuleerd. “DGTL heeft een aantal feesten per jaar, dus daarvoor gaan we kijken of dat in het najaar kan worden ingehaald. Dat geldt ook voor wat andere shows.” Het overzicht van afgelastingen is echter nog niet helemaal compleet. “We zijn de lijst nog aan het bijwerken, het is een behoorlijk heftige reeks.”

De VVEM vertegenwoordigt zo’n honderd bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche, waaronder de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy. “We gaan voor financiĆ«le steun kijken bij het ministerie van Economische Zaken en OCW. We zijn de branche die het hardst getroffen wordt door deze nieuwe maatregel.”