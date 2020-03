Hoog tijd voor centrale website over coronavirus

De overheid moet zo snel mogelijk een centrale website inrichten, waarop alle informatie over de coronacrisis en de genomen maatregelen overzichtelijk te vinden is. Daarnaast is het openen van een callcenter voor rechtstreekse vragen een goed idee, net als een dagelijks bulletin van het centrale crisisteam.

Dat vinden crisiscommunicatiedeskundigen Leo de Later en Charles Huijskens. Beide deskundigen zijn het erover eens dat de manier waarop premier Mark Rutte en drie ministers maandagavond nieuwe maatregelen aankondigden, niet uitblonk in duidelijkheid. “In tijden van crisis moet elke boodschap helder en simpel zijn. Anders ligt verwarring op de loer”, aldus De Later.

Er is volgens hen bijvoorbeeld veel verwarring over de tijd dat het verplichte thuiswerken geldt. Dat blijft vooralsnog 6 april, maar velen denken dat die periode ook is opgerekt naar 1 juni, de datum die is genoemd voor het verbod op groepsevenementen. De Later: “Je kan alles wel vinden, maar daarvoor moet je zelf shoppen op allerlei websites. Dat is voor sommige mensen te moeilijk.”

Huijskens en De Later vinden het goed dat Rutte “zichtbaar is en de leiding neemt.” “Mensen hebben nu behoefte aan iemand die orde op zaken stelt. Al zie ik Justitieminister Ferd Grapperhaus ook steeds vaker op de voorgrond treden. Die is echt van de duidelijke taal”, meent Huijskens.

Volgens De Later is de hoeveelheid informatie die tijdens de televisiemomenten over de Nederlanders wordt uitgestort te groot. “Al die mondelinge informatie moet iedereen maar meteen verwerken. Ik pleit voor heldere en kortere boodschappen van alleen de minister-president met hooguit een deskundige erbij voor de uitleg.” “En een bondige samenvatting aan het eind”, vult Huijskens aan.