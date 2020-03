Man en vrouw opgepakt voor poging oplichting mondkapjes

De politie heeft dinsdag een man en een vrouw opgepakt die worden verdacht van poging tot oplichting van een ziekenhuis. Het stel, beiden 27 jaar oud, bood het ziekenhuis een grote partij mondkapjes aan. Ze zouden er volgens de politie “miljoenen” voor hebben gevraagd, maar het ziekenhuis heeft niet betaald.

Volgens de politie bestaat de partij mondkapjes vermoedelijk helemaal niet. Vorige week werd de politie over de zaak ingelicht door betrokken ziekenhuizen en de Financial Intelligence Unit (FIU). Een internationale bank had de FIU een ongebruikelijke financiƫle transactie gemeld.

Onderzoek van de landelijke recherche leidde dinsdag tot een huiszoeking in Dordrecht en de arrestatie van de twee verdachten. Bij de doorzoeking zijn “bescheiden en digitale gegevens” in beslag genomen.

De politie waarschuwt al enige tijd voor criminelen die een slaatje proberen te slaan uit de coronacrisis, onder meer met internetoplichting en babbeltrucs. Ook elders in Europa zijn criminelen op deze manier actief.