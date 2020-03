Man zonder vervoersbewijs slaat NS-controleur

Een 35-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag in Breda opgepakt omdat hij een NS-controleur in de trein had geslagen. De verdachte reisde met twee anderen, toen bij controle bleek dat geen van hen een geldig vervoersbewijs bij zich te had. Daarop werden ze de trein uitgezet. De man – die geen vaste woon- of verblijfplaats had – was het daar niet mee eens en sloeg een controleur.

De verdachte is aangehouden en overgedragen aan de politie. Geweld – zowel verbaal als non-verbaal – tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel wordt hard aangepakt en leidt tot een hogere strafeis, meldt de politie.