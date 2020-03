Meer Nederlandse militairen op missie in Litouwen besmet

Meer Nederlandse militairen die op uitzending zijn in Litouwen zijn besmet met het coronavirus. Maandag was er nog sprake van één militair, maar inmiddels gaat het om “enkele” militairen, laat minister Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer weten.

De gehele kazerne is inmiddels tot quarantainegebied verklaard. De afgelopen nacht zijn vijf Nederlandse militairen hier door de luchtmacht opgehaald. Een van hen was besmet en is opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht. De andere vier zitten in quarantaine.

Verder heeft ook een Nederlandse waarnemer bij de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) het coronavirus opgelopen. De militair heeft geen klachten. De UNTSO ziet toe op de wapenstilstand tussen Israël en Arabische landen.