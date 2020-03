Nederlandse cruisegangers in Marseille woensdag per bus naar huis

Het cruiseschip MSC Splendida, waarop tientallen Nederlanders zitten, is aangekomen in de haven van Marseille in Frankrijk. Dat laten opvarenden Cees en Ineke in ’t Veld dinsdag weten. De circa zestig Nederlanders op de boot komen woensdag per bus naar huis, maar er is nog veel onduidelijk.

“Alle Hollanders zaten vandaag bepakt en bezakt klaar, de koffers al afgegeven”, zeggen Cees en Ineke, die bij Stip Reizen hun cruise boekten, dinsdag tegen het ANP. “En toen werd er omgeroepen dat we toch morgen pas van boord gaan. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt.”

Stip Reizen heeft laten weten dat touringcars onderweg zijn naar Marseille, waarmee de Nederlandse toeristen woensdag naar huis rijden. Er mogen niet meer dan twintig passagiers in een bus, uit angst voor verspreiding van het coronavirus. Wanneer de opvarenden van boord mogen is nog onduidelijk, maar naar verwachting is dat dinsdagavond of woensdagochtend, aldus de reisorganisatie.

De afgelopen dagen was veel onduidelijk over de terugreis van de Nederlandse opvarenden. In eerste instantie zou een vliegtuig van Air France in Marseille klaarstaan om hen terug te vliegen naar Amsterdam, maar dat ging niet door. Die vliegreis is dus vervangen door een busrit vanuit de Franse havenstad. Daarnaast zouden de Nederlanders in eerste instantie op dinsdag huiswaarts gaan. Dat wordt nu woensdag.

Veel landen hebben verregaande maatregelen getroffen om het nieuwe coronavirus te beteugelen. Zo blijven vliegtuigen massaal aan de grond en laten veel havens geen schepen meer toe. Dat gold ook voor de MSC Splendida, die uiteindelijk wel mocht aanmeren in Marseille. Op het schip zijn overigens geen besmettingsgevallen bekend.