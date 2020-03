Onderzoek met ‘big data’ naar beste behandeling coronavirus

Medisch specialisten en datawetenschappers gaan samen kunstmatige intelligentie inzetten om erachter te komen hoe patiënten met het coronavirus het beste behandeld kunnen worden. Ze beginnen een uitgebreid onderzoek waarin het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data een belangrijke rol speelt.

Het onderzoek staat onder leiding van Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit en Maastricht UMC+. Alle Nederlandse ziekenhuizen, de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie en datawetenschappers van bedrijven en onderwijsinstellingen werken eraan mee.

Door veel gegevens (‘big data’) bij elkaar te brengen, willen de onderzoekers ook voorspellingen kunnen doen over het ziekteverloop bij geïnfecteerde patiënten. “Het doel is om beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit nodig zijn”, aldus het Amsterdam UMC.

Voor het gebruiken van de informatie uit elektronische patiëntendossiers is in “deze uitzonderlijke crisissituatie” geen toestemming van de patiënt of zijn naasten nodig. Daarover is overleg geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het is “de uitdrukkelijke bedoeling” dat het onderzoek geen extra werk oplevert voor de medisch specialisten die direct bij de behandeling van coronapatiënten zijn betrokken.