Petitie: Versoepeling normering eindexamens en overgang

De coronacrisis treft de hele samenleving. Het onderwijs is hier geen uitzondering op. Met de eindexamens en de laatste toetsen in zicht, als deze door mogen gaan, is het schoolritme van menig student en scholier flink ontregeld. Dit zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de schoolprestaties.

Er is een petitie gestart waarin scholieren en studenten van Nederland van mening zijn dat ze in verband met de coronacrisis gehinderd worden in het voorbereiden op de eindexamens en laatste toetsperiode in vergelijking met voorgaande schooljaren. Zij verzoeken een versoepeling van de normering van de eindexamens en overgangseisen.

Klik hier om de petitie te tekenen.