Roermond: Passion kan niet doorgaan

De gemeente Roermond heeft dinsdag bekendgemaakt dat het paasspektakel The Passion definitief niet doorgaat. Door de nieuwe maatregelen die maandag door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, is het duidelijk geworden dat het evenement dat 9 april zou worden gehouden in Roermond op geen enkele manier doorgang kan vinden, aldus de gemeente.

Eerder was al besloten dat er vanwege de coronacrisis geen publiek bij deze editie van The Passion zou zijn. De EO en Roermond zochten nog mogelijkheden om het evenement zonder publiek door te laten gaan.