Staatsbosbeheer schrapt alle excursies tot 1 juni

Staatsbosbeheer heeft alle excursies tot 1 juni geannuleerd vanwege de coronacrisis. Eerder waren de excursies tot begin april geschrapt. Iedereen die een excursie geboekt heeft in de periode tot 1 juni krijgt het geld teruggestort.

De buitencentra en informatiecentra van Staatsbosbeheer zijn tot en met 6 april gesloten. De natuur is vrij toegankelijk voor bezoekers. Wel kunnen boswachters via onder meer posters mensen oproepen weg te blijven van plekken waar het druk is, om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Ook roept Staatsbosbeheer op zoveel mogelijk alleen de natuur in te gaan.