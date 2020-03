Stormloop op coronavlaggen bij Dokkumer Vlaggen Centrale

Het aantal bestellingen van de speciale coronavlag die de Dokkumer Vlaggen Centrale maakt voor het goede doel, is geëxplodeerd. De vlaggenmaker kan de vraag nauwelijks aan.

“Het is niet normaal, het loopt storm. We hadden al ingeschat dat er veel vraag zou zijn maar we moeten echt alle zeilen bijzetten. Het gaat om duizenden bestellingen. De webshop stond in brand”, zei algemeen directeur Robert Jan Hageman dinsdagochtend tegen het ANP.

Het bedrijf, dat voor elke verkochte vlag geld doneert aan het Rode Kruis, heeft al meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Nog niet eerder liep een product zo goed. “Het vorige record stond op ongeveer 9000 vlaggen rond de voetbal.”, aldus Hageman

Het idee voor de speciale vlag ontstond nadat er veel aanvragen voor waren binnengekomen. Op de rood-wit gekleurde vlag staan twee klappende handen in een hart afgebeeld en de tekst ‘Met elkaar, voor elkaar!’ “De tekst komt van iemand uit Brabant.”

De vraag naar de vlaggen is volgens de directeur heel divers: particulieren, bedrijven en ook ziekenhuizen hebben zich gemeld. Door het grote aantal bestellingen is de levertijd wel wat opgelopen. “Het zomen van de vlaggen is handwerk en gebeurt door honderd dames. Maar ook een kantoormedewerker is achter de naaimachine gekropen.”

Hageman benadrukt dat het initiatief “niet om commercieel gewin gaat”. Het Rode Kruis heeft heel positief gereageerd. De DVC verwacht volgende week of de week daarna de eerste opbrengsten te kunnen overhandigen aan de hulporganisatie.

Hoe lang de actie duurt durft de directeur niet te voorspellen. Wel voorziet hij zware economische tijden voor zijn bedrijf. “Ik verwacht net als bij de vorige crisis binnen een paar weken een enorme dip in de verkoop.”