Veel thuiswerkers luisteren radio online

Radiozenders zien het aantal luisteraars dat online luistert toenemen in deze tijd dat veel mensen thuiswerken. Alle radiozenders laten een stijging zien in het aantal streamstarts. Gemiddeld is de toename 16 procent, nieuwszenders als Radio 1 en BNR zien het aantal online-luisteraars met 48 procent toenemen. Dit blijkt uit de streamingcijfers die alle radiozenders gezamenlijk rapporteren.

“Mensen zijn veel thuis en iedereen is toch een beetje nieuwsverslaafd. Veel radiozenders kiezen voor meerdere nieuwsupdates en trekken daarmee een enorm publiek”, zegt directeur Liedewij Hentenaar van het Radio Advies Bureau (RAB). Ze noemt de stijging van 48 procent voor nieuwszenders enorm.

Normaal is het aantal luisteraars dat online luistert gemiddeld 18 tot 20 procent. De extra thuiswerkers die via de computer luisteren doen dat niet langer, maar schakelen wel aanzienlijk vaker in. Volgens Hentenaar kan dit duiden op de nieuwsfunctie van radio.