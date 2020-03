Vierdaagse wacht nog met besluit over afgelasten

De organisatie van de 104e Vierdaagse in Nijmegen bekijkt van dag tot dag of het massale wandelevenement in de derde week van juli kan doorgaan. Volgens marsleider Henny Sackers levert de coronacrisis “elke dag nieuwe scenario’s en nieuwe vragen op”, zei hij dinsdag.

Het bestuur van de Vierdaagse overlegt dinsdag over de gevolgen van de nieuwe maatregelen die maandag zijn afgekondigd. Het verbod op groepsevenementen tot 1 juni en de oproep om alleen naar buiten te gaan voor een ommetje hebben direct gevolgen voor de noodzakelijke training voor de prestatietocht. Veel lopers gebruiken georganiseerde wandeltochten in het voorjaar om te trainen, maar die evenementen gaan nu ook niet door.

Volgens Sackers gaat het ministerie van Defensie voorlopig ook door met de voorbereidingen voor de opbouw van Kamp Heumensoord, het terrein waar tijdens de Vierdaagse de duizenden militaire deelnemers verblijven. “Als de Vierdaagse doorgaat moeten we maar zien uit welke landen militaire en burgerdeelnemers komen”, zegt Sackers, verwijzend naar het besluit van een aantal landen om niet naar de Olympische Spelen te gaan. De Vierdaagse telt gewoonlijk rond de zeventig nationaliteiten.

Het Vierdaagsebestuur verhoogde juist dit jaar het inschrijfgeld fors om een financiĆ«le buffer op te bouwen voor het geval er ooit een Vierdaagse niet door zou gaan. Sackers: “Daarbij dachten we aan extreme temperaturen, natuurlijk niet dat dit meteen voor de deur zou staan. We hebben dit jaar nog niet voldoende reserve opgebouwd en we moeten zien hoe het volgend jaar gaat als we nu moeten afgelasten.”

De inschrijving voor de Vierdaagse sluit vrijdag. Tot nu toe hebben zich ruim 47.000 lopers ingeschreven. Volgens Sackers is sinds 12 maart wel “een corona-effect” merkbaar. Andere jaren loopt de inschrijving de laatste dagen nog heel hard, maar dat blijft nu achter.

Het bestuur van de Vierdaagsefeesten heeft ook nog geen besluit genomen over de feestweek in Nijmegen. De organisatie van de Airborne Wandeltocht, de grootste eendaagse wandelmars ter wereld, heeft de kaartverkoop die volgende week zou beginnen opgeschort.