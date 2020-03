Crisiscommissie van kabinet opnieuw bijeen

De crisiscommissie van het kabinet komt woensdag opnieuw bijeen om de uitbraak van het coronavirus te bespreken. De verwachting is dat er geen grote nieuwe maatregelen worden aangekondigd, na de aanscherping van afgelopen maandag. Wel staat de uitwerking van die stappen op de agenda.

Het kabinet kwam maandag met een aantal nieuwe, en forse maatregelen. Zo zijn alle evenementen verboden tot 1 juni, ook als er minder dan honderd mensen zijn. Dat was 6 april. Opvallend was dat het ook mogelijk wordt om mensen die in de publieke ruimte niet 1,5 meter afstand houden, te beboeten. Dat was een reactie op de vele mensen die afgelopen weekeinde toch drukke stranden en bossen opzochten, gedrag dat premier Mark Rutte als “asociaal” omschreef.

Grote vraag is wat er gebeurt met de maatregelen die vooralsnog tot 6 april gelden, zoals de sluiting van scholen, horeca en sportclubs. Na de persconferentie van maandag ontstond verwarring: waarom werden de maatregelen die tot 6 april gelden, niet ook al verlengd, werd gevraagd.

Voor sommige bijeenkomsten, die echt moeten plaatsvinden, wordt een uitzondering gemaakt. Zo zijn fysieke aandeelhoudersvergaderingen bij sommige bedrijven wettelijk verplicht. Ook religieuze bijeenkomsten mogen doorgaan, mits er minder dan dertig mensen aanwezig zijn. Voor alle uitzonderingen geldt dat mensen wel anderhalve meter afstand moeten kunnen houden.