Haagse Markt per direct gesloten

De Haagse Markt is per direct dicht, vanaf 15.00 uur woensdagmiddag. De gemeente heeft de markt gesloten vanwege het gevaar dat het coronavirus zich verspreidt onder bezoekers en kooplui. Mogelijk kan de markt vrijdag beperkt opengaan voor kraampjes waar voedsel wordt verkocht, “met beperkte toegang en strakke handhaving”. De Haagse Markt is de grootste onoverdekte warenmarkt in Nederland.

De markt mocht de afgelopen dagen openblijven, omdat veel mensen er hun dagelijkse boodschappen deden. “Het leek dat mensen zich afgelopen dagen beter aan de richtlijnen hielden, maar vandaag hield het winkelend publiek te vaak geen 1,5 meter afstand”, liet de gemeente weten.