Hoge Veluwe schrapt alle activiteiten voor de rest van 2020

Het Nationale Park De Hoge Veluwe schrapt alle activiteiten, excursies en evenementen voor de rest van het jaar. Ook als er later dit jaar geen verbod meer zou zijn op groepsbijeenkomsten vanwege de uitbraak van het coronavirus, blijft het park alleen gedeeltelijk open voor natuurbezoek. Dat is besloten om geld te besparen en zo gedwongen ontslagen te voorkomen, aldus parkdirecteur Sweder baron Van Voorst tot Voorst.

De Hoge Veluwe is een particuliere onderneming die het zonder subsidie moet stellen. “Alle extraatjes voor het publiek kosten geld, terwijl de vaste lasten doorgaan. Ik sluit helemaal niet uit dat we om die reden later dit jaar alsnog helemaal moeten sluiten”, aldus Van Voorst tot Voorst.

Door het besluit gaan grote publiekstrekkers als de bronsttochten in het najaar, de Hoge Veluweloop, de Highland Games en het Nederlands kampioenschap Burlen niet door, naast alle excursies en wildspeurtochten. Jachtslot Sint Hubertus en de parkingang bij Schaarsbergen zijn gesloten. Het park is toegankelijk via de ingangen in Hoenderloo en Otterlo.