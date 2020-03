Keukenhof blijft gesloten en is alleen virtueel te bezoeken

De Keukenhof in Lisse blijft dit voorjaar gesloten nu de overheid alle bijeenkomsten heeft verboden tot 1 juni. In plaats daarvan gaat de Keukenhof, die nu volop in bloei staat, bezoekers virtueel rondleiden met video’s op YouTube en andere sociale media.

De Keukenhof zou afgelopen zaterdag de poorten openen, maar was door de coronamaatregelen genoodzaakt de opening uit te stellen. Het verbod op bijeenkomsten werd deze week verlengd tot 1 juni en dat is voorbij de geplande sluitingsdatum van 10 mei.

Het park deelt komende weken daarom op virtuele wijze video’s van de bloemenpracht. “Als jij niet naar Keukenhof kunt komen, brengen wij Keukenhof naar jou”, aldus directeur Bart Siemerink in de eerste video die het park op YouTube deelt. “De komende weken nemen we je mee naar de mooiste plekjes van de Keukenhof”, zegt Siemerink bij de Bloemenheuvel, waar afgelopen najaar 60.000 bollen zijn geplant met 26 tulpensoorten en drie soorten krokussen.