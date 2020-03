Koudste nacht van het jaar in De Bilt, kouder dan in hele winter

Het is in de hele winterperiode officieel niet zo koud geweest als afgelopen lentenacht. Op het hoofdstation in De Bilt was het in de nacht van dinsdag op woensdag -4,3 graden. In Woensdrecht zakte het kwik woensdagochtend vroeg zelfs naar -6,2 graden, de laagste temperatuur in Nederland dit jaar en dit winterhalfjaar.

De koudste winternacht in De Bilt was op 28 december 2019, toen werd het er -3,4 graden. Het meetstation op vliegbasis Woensdrecht noteerde woensdagochtend vroeg een temperatuur van -6,2 graden, dat was dinsdag nog 6,1. In De Bilt werd dinsdag het vriespunt niet gehaald en daalde het kwik naar 0,6 graden.

Het koude weer wordt volgens Weeronline veroorzaakt door een stevige oostenwind die vrij koude lucht vanaf de Noordpool naar ons land blaast. Komende dagen draait de wind geleidelijk naar het noorden en neemt de bewolking toe. Het gevolg is dat de nachten minder koud verlopen met minima die een paar graden boven nul uitkomen. Na het weekend neemt de kans op nachtvorst weer toe.