Man moet 8 ton betalen voor gestolen schilderij Frans Hals Museum

Een man moet de Nederlandse staat 800.000 euro betalen na heling van een gestolen schilderij uit het Frans Hals Museum in 2002. Hij was eerder in beeld als verdachte na de roof van vijf schilderijen uit het museum in Haarlem, maar werd door de strafrechter vrijgesproken. In de civiele procedure bij de rechtbank in Den Bosch is hij nu wel veroordeeld voor heling van de kostbare doeken.

Het OM kocht enkele jaren na de roof voor een miljoen euro op de zwarte markt vier van de gestolen schilderijen terug. Voordat de transactie van het vijfde schilderij kon doorgaan, werd een aantal verdachten opgepakt. Bijna 2 ton van het bedrag dat de politie betaalde werd teruggevonden bij een vader en zoon uit Den Bosch, maar 8 ton bleef zoek. Dit tweetal was hoofdverdachte in de strafzaak.

Vader en zoon hadden verklaard dat het verdwenen bedrag volledig terecht was gekomen bij een autohandelaar in het Belgische Neerpelt. De rechtbank bepaalde daarom eerder al dat zij het bedrag niet hoefden terug te betalen. Ze gingen wel voor enkele jaren de cel in.