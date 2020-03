Nederlanders van cruiseschip Costa Luminosa over land naar huis

Negen Nederlandse passagiers van het cruiseschip Costa Luminosa zijn woensdag over land in Nederland aangekomen, meldt de Nederlandse ambassade in Rome op haar Facebookpagina. Maandag vlogen 92 Nederlandse passagiers vanuit Genua naar Amsterdam. De groep van negen bleef om gezondheidsredenen achter in het Italiaanse Savona, waar het schip na omzwervingen was aangemeerd.

Vanwege de precaire situatie in lokale ziekenhuizen aldaar hebben de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal samen met de Italiaanse autoriteiten het Italiaanse vrijwilligersleger Corpo Militare Volontario CRI bereid gevonden met zes hulpverleners de achtergebleven groep Nederlanders over land te repatriƫren. Via de ambassades in Zwitserland en Duitsland werd toestemming verkregen om onderweg tank- en sanitaire stops te maken.

De groep vertrok dinsdagavond en kwam woensdag rond het middaguur aan in Amersfoort. Medewerkers van het Rode Kruis hebben de groepsleden naar huis gebracht.