Roep om stop op internationaal transport dieren vanwege corona

Varkens in Nood wil dat minister Carola Schouten (Landbouw) per direct een einde maakt aan internationale transporten van dieren. De dierenwelzijnsorganisatie stelt dat er door de strenge controles aan de grenzen van veel landen lange files ontstaan. Transporten met levende dieren staan uren of zelfs dagenlang te wachten, soms met fatale afloop, aldus Varkens in Nood.

Ook zijn veel halteplaatsen waar de dieren normaal gesproken rust, eten en drinken krijgen, tijdelijk afgesloten vanwege de strengere grenscontroles. “Jaarlijks transporteren veehouders miljarden varkens, runderen en kippen door heel Europa. Dit transport leidt onder ‘normale’ omstandigheden al tot ernstige dierenwelzijnsproblemen. In de huidige situatie is dit echter volstrekt onverantwoord”, stelt dierenarts Frederieke Schouten. Ze wijst erop dat het daardoor nu al “een zware beproeving voor de dieren” is, maar dat als het straks warmer wordt, veel meer dieren niet zullen overleven.