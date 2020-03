Troostradio krijgt marathonuitzending op Radio 5

Naar aanleiding van de Troost TV die acteur Paul Haenen bedacht, maakt Radio 5-dj Bert Kranenbarg sinds dinsdag Troostradio. Hij blijft dat doen zolang Nederland in coronacrisistijd verkeert. Vrijdag is de grote klapper, want dan zendt hij in de nacht naar zaterdag zeven uur lang achtereen uit.

Kranenbarg doet het niet alleen, maar krijgt gezelschap van mederadiomaker Henkjan Smits. “Het wordt een nacht vol warmte en gevoel, muziek is nu belangrijker dan ooit, heel fijn om onze luisteraars een nacht lang figuurlijk te omarmen”, aldus Smits. Ook Jan Rietman (Wekker Wakker!) presenteert een uurtje mee.

Luisteraars kunnen inbellen, reacties achterlaten in de NPO Radio 5 App en in de Troostradio-afspeellijst nummers zetten die dan in de nacht van vrijdag op zaterdag gedraaid kunnen worden.