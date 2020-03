Weer spugende corona-dreiger voor rechter

Politieagenten hebben aangifte gedaan tegen een 35-jarige man nadat die op station Utrecht Centraal meerdere malen in hun richting had gespuugd en daarbij dreigde ze te besmetten met het coronavirus. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt donderdag voor de rechter-commissaris geleid. De snelrechtzitting is gepland op woensdag 1 april.

De man zou maandagmiddag in een winkel op het station eten hebben gepakt zonder te betalen. De agenten troffen hem liggend aan, hij had vermoedelijk te veel gedronken, en ze probeerden de zaak af te handelen buiten het zicht van het publiek. Volgens de politie nam hij een agressieve houding aan en spuugde hij vijf keer naar de agenten. Ze konden het spuug net ontwijken.

De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en poging tot zware mishandeling. De politie heeft de afgelopen dagen steeds vaker te maken met mensen die hen in het gezicht hoesten of spugen en daarna beweren dat ze besmet zijn met het uiterst besmettelijke coronavirus. Een aantal is inmiddels via het snelrecht daarvoor veroordeeld. De politie zegt altijd aangifte te doen tegen deze zogeheten corona-dreigers.