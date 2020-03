Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd komt het kabinet alsnog met wetgeving.

Er is een uitzondering op de regel namelijk als er sprake is van bijvoorbeeld criminele activiteiten of extreme overlast. Verder zullen verhuurders geen incassokosten doorberekenen aan huurders die door de coronacrisis in financiƫle moeilijkheden komen.

Verder komt de bewindsvrouw met een noodwet die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten tijdens de crisis worden verlengd. Een tijdelijk huurcontract kan op dit moment alleen worden opgezegd of omgezet in een vast contract.

Naast het kabinet hebben Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang hun handtekening onder de afspraak gezet. Deze organisaties vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de huurhuizen in ons land.