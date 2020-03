Impact coronavirus op onze portemonnee

Het coronavirus heeft een grote impact op de economie en daarmee ook op onze portemonnee. Doordat we nu langere tijd thuis zitten, besparen we zeker geld. Maar deze besparingen wegen niet op tegen de algemene financiële klappen die we als samenleving moeten opvangen.

We zitten massaal thuis en het publieke leven ligt plat, zoals het er nu uitziet tot 1 juni. Geld uitgeven aan een terrasje, een etentje in een restaurant, een festival of een vakantie zullen we de komende maanden niet doen. Daarnaast zijn de benzineprijzen ook een stuk lager door de crisis. Zo lijkt het alsof we flink wat geld besparen.

2,6 miljoen mensen zonder buffer

Volgens directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud in een interview met eenvandaag zullen die besparingen echt maar klein zijn ten opzichte van de negatieve effecten die we waarschijnlijk later zullen merken. Hij denkt niet dat er groepen zijn die werkelijk baat hebben bij de financiële effecten van de coronacrisis. Ook al besparen we een paar tientjes, dat zal niet veel uitmaken. 2,6 miljoen huishoudens geven aan dat ze normaal al problemen hebben om rond te komen. Die zullen extra lijden onder de corona crisis, want die hebben geen buffer, aldus Vliegenthart.

Daarom is het zinvol om juist nu je administratie en financiën op orde te brengen en te kijken wat je uitgaves zijn en waar je eventueel geld kunt besparen. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe telefoon nodig? Dan kan je ervoor kiezen om een iPhone refurbished te kopen. Het grootste voordeel van het hebben van een refurbished iPhone 8 is het geld dat je er mee kunt besparen ten opzichte van een nieuwe iPhone. Het prijsverschil kan zelfs oplopen tot 60 procent.

Geen onnodige uitgaven

Het is goed om in deze tijd geen onnodige uitgaven te doen, ook al bespaar je nu geld doordat je bijvoorbeeld in de meivakantie thuis blijft. Het is slim om het geld wat je nu bespaart opzij te zetten, want er is een kans dat je dit geld net zo hard weer gaat uitgeven als de crisis voorbij is. Er kan compensatiedrang ontstaan als reactie op deze sobere maanden. Hoewel we deze maanden ook als een uitnodiging kunnen zien om op een andere manier met onze financiën en uitgavenpatronen om te gaan.

Ten slotte is het niet nodig om te gaan hamsteren. Straks zit je met allemaal producten die je niet nodig hebt, maar waar je wel voor betaald hebt. Gebruik je gezond verstand en koop alleen wat je nodig hebt. En dit is een uitgelezen tijd om je voorraadkasten en diepvriezer een beetje op te ruimen. Wat zit er in? Wat moet er op? Breng ook hier wat orde aan. Probeer dus vooral niet onbewust en onnodig geld te besteden, ook al is er onzekerheid en onrust rondom coronavirus.