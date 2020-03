Kamer hamert op opschalen ic-capaciteit

De Tweede Kamer wil van het kabinet meer duidelijkheid over de vergroting van de ic-capaciteit om ernstig zieke coronapatiënten te kunnen behandelen. Op 1 april zijn er naar verwachting 1600 ic-plekken nodig, maar de vraag leeft vooral hoe dat moet gebeuren. Meerdere partijen dringen tijdens het debat donderdag ook aan op een centrale aansturing bij de verspreiding van deze patiënten over alle ziekenhuizen.

Vooral in Brabant is de situatie in de ziekenhuizen nijpend. De partijen wijzen op de piek in ernstig zieke mensen die in april en mei wordt verwacht.

Ook dringt de Kamer opnieuw aan op meer beschermingsmiddelen voor zorgverleners en meer testcapaciteit. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei dat nu al weken bekend is dat er tekorten zijn, maar hij hoort nog te weinig over de manier waarop dit wordt opgelost.

Alle partijen waren kritisch over de persconferentie maandag waarin het kabinet strengere aanvullende maatregelen bekendmaakte. De informatie leidde tot veel verwarring, terwijl in deze crisissituatie helderheid noodzakelijk is.

Er is alom steun voor de corona-maatregelen van het kabinet.