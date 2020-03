Koning bezoekt contactcentrum voor gestrande reizigers

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hij sprak daar zijn waardering uit voor de tientallen medewerkers die 24 uur per dag de telefoontjes beantwoorden van gestrande Nederlanders in het buitenland.

Ook liet de koning zich bijpraten over de huidige situatie in de wereld en wat er wordt gedaan om Nederlanders terug naar huis te halen. Op de wereldkaart met reisadviezen kleuren bijna alle landen nu minstens oranje of rood, dus negatief. Een unieke en nog nooit eerder vertoonde situatie. De koning grapte dat hij liever op een andere manier de wereld oranje gekleurd ziet.

Woensdag werd duidelijk dat ongeveer 15.000 reizigers die door de coronacrisis vast zijn komen te zitten, zich hebben gemeld. Zij doen een beroep op de speciale regeling die begin deze week is ingesteld door het ministerie.

Reizigers die door de coronacrisis zijn gestrand en niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij kunnen gebruikmaken van de regeling via bijzonderebijstandbuitenland.nl, opgezet door het ministerie, de reissector en verzekeraars. Op die manier wordt geprobeerd iedereen zo snel mogelijk terug te laten keren.

Het bezoek aan het contactcentrum was het tweede werkbezoek van de koning na zijn quarantaine. Dinsdag bezocht hij de GGD in Tilburg. De koning zat enige tijd met zijn gezin verplicht thuis nadat bleek dat er besmettingen waren geconstateerd in de Oostenrijkse skiplaats Lech, waar de Oranjes op wintersport waren geweest.

Met de bezoeken en ook veel telefoongesprekken willen de koning en koningin Máxima zich zo goed mogelijk laten informeren over de gevolgen van de uitbraak van het besmettelijke virus en de bestrijding daarvan.