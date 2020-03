Koningspaar stelt staatsbezoek aan Duitsland uit om coronacrisis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in juni niet naar Duitsland. Het koningspaar zou een staatsbezoek brengen, maar dat is vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Willem-Alexander en Máxima zouden van 2 tot en met 4 juni in Duitsland zijn. Het bezoek aan Berlijn moest de afronding vormen van een reeks deelstaatbezoeken die het koninklijk paar sinds de inhuldiging in 2013 aan Duitsland heeft gebracht. Met de koning en koningin zouden de ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Kaag van Buitenlandse Handel meereizen, evenals een economische missie.

Het staatsbezoek is uitgesteld omdat het vanwege de strenge coronamaatregelen in zowel Nederland als Duitsland niet goed voorbereid kan worden. Het besluit is volgens de RVD genomen “in goed overleg met bondspresident Frank-Walter Steinmeier”.

Nu ook het staatsbezoek aan Duitsland uit de openbare agenda van de koning verdwijnt, is die zo goed als leeg. De enige activiteiten die er nog in staan, zijn rond 4 en 5 mei.