Maastricht UMC+ plaatst 250 bedden in congrescentrum om corona

Het Maastricht UMC+ breidt zijn zorgcapaciteit uit met ongeveer 250 bedden voor coronapatiënten. Die komen te staan in congrescentrum MECC. In de loop van volgende week kunnen de eerste patiënten er terecht.

De uitbreiding is bedoeld voor het geval in de regio Midden- en Zuid-Limburg de maximale opnamecapaciteit voor patiënten is bereikt.

In het MECC kunnen coronapatiënten worden opgenomen die geen ic-zorg nodig hebben en voor wie basiszorg volstaat. Dan gaat het om verpleegkundige zorg als infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie.

Of de extra capaciteit ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, hangt af van hoe de corona-epidemie zich zal ontwikkelen, aldus het ziekenhuis.