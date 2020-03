‘Mondneusmaskers dankzij uv-licht nogmaals te gebruiken’

Het Streeklab Haarlem denkt een oplossing te hebben voor het tekort aan mondneusmaskers. Door de maskers te bestralen met uv-licht zijn ze dezelfde dag, door dezelfde persoon, nog een keer te gebruiken.

“Het is bekend dat virussen kapot gaan door straling van uv-licht. Samen met klinisch fysici en medici uit de regio hebben we onderzocht of een nieuw apparaat voldoende UVC-energie genereert om zowel oppervlakten als de buitenste lagen van de filters in het masker te desinfecteren. Dit blijkt het geval te zijn”, zegt Jan Sinnige, arts-microbioloog van Streeklab Haarlem.

“De binnenste filterlaag wordt niet voldoende belicht voor volledige sterilisatie, maar wel voldoende voor desinfectie van de buitenkanten en dus veilig voor hergebruik op de dag. Hoewel mondneusmaskers in principe niet bedoeld zijn voor hergebruik, is dat in deze noodsituatie nu toch mogelijk bij persoonsgebonden maskers die op dezelfde dag worden gebruikt. Dit kan wellicht het tekort aan mondneusmaskers enigszins helpen oplossen.”

Meerdere ziekenhuizen in Nederland zullen dit systeem eind deze week al in gebruik nemen, aldus Streeklab Haarlem. De fabrikant heeft de productiecapaciteit opgevoerd, waardoor op korte termijn 250 van de betreffende apparaten geleverd kunnen worden.