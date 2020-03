MUMC wil Chinees algoritme over besluit coronapatiënten

Het ziekenhuis van Maastricht (MUMC) wil een Chinees algoritme gebruiken bij te nemen beslissingen over coronapatiënten. Het algoritme is ontwikkeld op basis van patiënten in China en kan helpen om snelle keuzes te maken bij de behandeling.

De artsen willen hiermee voorbereid zijn op een situatie waarin er veel coronapatiënten zijn en te weinig radiologen, legt André Dekker, hoogleraar Medische Data Research aan het MUMC, uit naar aanleiding van een artikel in het FD van donderdag.

Het algoritme zou op een longfoto kunnen zien of iemand is besmet met het coronavirus en ook kunnen voorspellen hoe snel de ziekte verergert. Het maken van die analyse duurt slechts enkele seconden. Nu moeten de radiologen zelf de foto’s beoordelen.

Het MUMC maakt de naam van de Chinese partij, een samenwerking tussen een bedrijf en een universiteit, niet bekend. De Raad van Bestuur van het MUMC moet nog wel goedkeuring verlenen. Die wil duidelijkheid over naleving van Europese regels voor privacybescherming en voor nieuwe medische hulpmiddelen.