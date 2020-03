Nederlands dodental door coronavirus opgelopen tot 434

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 434. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is de afgelopen 24 uur met 78 gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze mensen zijn niet allemaal sinds woensdag overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat namelijk niet altijd direct doorgegeven aan het instituut. Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnamen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 2151 mensen met de ziekte Covid-19 opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 315 meer dan woensdag bekend was.

“Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten”, stelt het RIVM. “Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.”

Het aantal positieve testen is de afgelopen dag met ruim duizend gestegen en komt nu uit op 7431. Vooral mensen die in ziekenhuizen worden opgenomen, ouderen met ernstige klachten, patiënten uit andere risicogroepen en zorgmedewerkers worden nog getest. Voor het testen van grotere groepen mensen ontbreekt het laboratoria aan capaciteit.

Noord-Brabant blijft de grootste besmettingshaard. Met name het noordoosten van de provincie, de omgeving van Uden en Veghel, telt relatief veel zieken.

Volgens het laatste cijfer van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) liggen zeker 659 patiënten op de intensive care. Ook dit getal kan achterliggen op de werkelijkheid.