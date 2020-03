Persbureaus gaan Nederlandse berichten op Facebook checken

Persbureaus uit Duitsland en Frankrijk gaan Nederlandse berichten op Facebook controleren. Het platform werkte eerder samen met NU.nl, maar de nieuwssite stopte daar in november mee. Het werk wordt nu overgenomen door Agence France Presse (AFP) en de Deutsche Presse-Agentur (DPA).

AFP en DPA moeten Facebook helpen om nepnieuws tegen te gaan. Als zij concluderen dat een bericht niet klopt, komt het lager in de tijdlijn van gebruikers te staan. Als de berichten minder gauw gezien worden, verspreiden ze zich minder snel, is de gedachte. Daarnaast komt bij zulke berichten een waarschuwing te staan. DPA begint volgende week maandag met controleren, AFP start later.

NU.nl was in 2017 begonnen met het zogenoemde factchecken van berichten op Facebook. Eind vorig jaar stopte de site ermee, omdat Facebook niet wil dat beweringen van politici worden gecheckt. Sindsdien zat Facebook zonder partner in Nederland.