Pretparken komen abonnementhouders tegemoet vanwege coronavirus

Pretparken komen mensen die een abonnement hebben tegemoet vanwege het coronavirus. De abonnementhouders worden gecompenseerd, omdat ze niet in de parken terechtkunnen. Net als musea en andere openbare gelegenheden zijn ze gesloten.

Abonnementhouders van attractiepark de Efteling krijgen het maandelijkse bedrag dat zij nu doorbetalen teruggestort op hun pasje. “Dat geld kunnen die mensen later, als het park weer open is, uitgeven in bijvoorbeeld restaurants en winkeltjes in het park.”, zegt een woordvoerder.

Slagharen pakt het anders aan. Daar krijgen de mensen die in het bezit zijn van een jaarkaart, de dagen dat het park nu dicht is, volgend jaar terug. Mocht Slagharen bijvoorbeeld twintig dagen gesloten zijn, dan kunnen die twintig dagen in 2021 nog worden ‘opgemaakt’.

Verder zijn veel Nederlanders in het bezit van een Museumkaart. Die geeft mensen een jaar lang toegang tot meer dan vierhonderd musea. Het is nog onduidelijk op welke manier zij worden gecompenseerd. “We zijn nog steeds in overleg en er is nog geen beslissing gemaakt”, liet de klantenservice donderdag weten.