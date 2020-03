Regionaal coronacentrum in zorghotel Rotterdam

Het Aafje Zorghotel naast het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt een tijdelijk coronacentrum voor de regio Rotterdam. Dat hebben brancheorganisatie voor de ouderenzorg ConForte en het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) donderdag bekendgemaakt.

Het regionaal coronacentrum, dat maandag 30 maart open moet gaan, telt maximaal 160 bedden voor coronapatiƫnten die niet in het ziekenhuis hoeven te zijn, maar wel zorg nodig hebben. Het centrum staat in directe verbinding met het naastgelegen ziekenhuis en beschikt over een deskundig zorgteam dat gewend is aan complexe zorg.

Daarnaast worden de medewerkers van het zorghotel omgeschoold om zorg te leveren aan coronapatiƫnten. De honderd bewoners die revalideren in het zorghotel worden donderdag en vrijdag naar andere locaties gebracht.

De regio Rotterdam telt momenteel 461 mensen bij wie is vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus.