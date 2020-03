Religieuze organisaties: erediensten met uiterst minimum mensen

Diverse religieuze organisaties roepen op om het aantal aanwezigen bij erediensten vanwege het coronavirus tot een uiterst minimum te beperken.

De aangescherpte regels hebben volgens de de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad tot veel vragen geleid, omdat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomstverbod. Met een maximum van dertig gelovigen mogen die nog plaatsvinden, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Vanwege de vele vragen hebben de organisaties met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) gesproken over de invulling en praktische vertaling van de nieuwe regels.

De organisaties vragen om de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken en de diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden of uit te stellen. Bij de religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten die moeten doorgaan, zoals uitvaarten, vragen de organisaties de richtlijnen in acht te nemen en met maximaal dertig mensen bijeen te komen en 1,5 meter afstand te bewaren.