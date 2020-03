‘Studenten verliezen veel inkomen door coronacrisis’

Veel studenten die werken naast hun studie, raken door de coronacrisis hun baan kwijt. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft afgelopen week al meer dan vijfhonderd hulpverzoeken ontvangen op een speciaal meldpunt voor studenten die de dupe zijn geworden van de situatie. “Uit de meldingen blijkt dat werkgevers weinig genegen zijn om studenten en andere flexkrachten nu aan het werk te houden of hun inkomen te garanderen”, stelt de LSVb.

De organisatie vindt dat de overheid op zich een goede regeling heeft getroffen voor bedrijven die als gevolg van de virusuitbraak minder werk hebben. Bedrijven die meer dan 20 procent omzet verliezen, kunnen de loonkosten voor 90 procent vergoed krijgen. Het gaat echter weleens mis in de uitvoering, ziet de studentenvakbond. “Uitzendkrachten worden over het algemeen per direct ontslagen. Mensen met een nulurencontract worden verwijderd van het rooster en krijgen te horen dat ze geen recht hebben op doorbetaling. Sommige studenten worden botweg gewezen op de mogelijkheid om meer te gaan lenen.”

Studenten zijn sinds de afschaffing van de basisbeurs afhankelijker geworden van hun bijbaan. Naar schatting van de LSVb werken ze gemiddeld 17 uur per week naast hun studie. “Voor de meeste studenten betekent dit een inkomensval van honderden euro’s per maand”, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. “De zorgen over het niet kunnen betalen van de maandelijkse rekeningen zijn dan ook groot.”

De studentenvakbond merkt dat studenten hun rechten niet altijd kennen en helpt mensen die zich melden met advies. Het meldpunt is te vinden op nietmijnschuld.nl/corona.

Wie ondanks de regeling van de overheid wordt ontslagen, kan overigens ook een ww-uitkering aanvragen. Die bedraagt wel maar 75 procent van het loon (70 procent na twee maanden).