Vrouw wordt onwel in politiebus in Eindhoven en overlijdt

Een 62-jarige vrouw is in Eindhoven overleden nadat ze in een politiebus onwel was geworden toen ze naar een opvanglocatie werd vervoerd. Dat maakte de politie bekend. De Rijksrecherche onderzoekt de exacte toedracht van haar dood.

De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats zorgde donderdag voor overlast in de Vlaanderenlaan. Nadat ze meermaals was aangesproken, werd besloten haar met een politietransport naar een opvanglocatie te brengen. Toen de politiebus daar bijna was gearriveerd, werd de vrouw onwel.

Agenten hebben de vrouw ter plaatse gereanimeerd, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Daar overleed ze aan het eind van de middag.