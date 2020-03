‘Zorgmedewerkers, Van Dissel en Rutte helden coronacrisis’

Zorgmedewerkers, directeur Jaap van Dissel van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en premier Mark Rutte zijn helden van de coronacrisis. Dit is de uitkomst van een representatief onderzoek onder 4385 Nederlanders van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Volgens het onderzoek leiden vooral het kordate optreden door zorgmedewerkers en het RIVM tot veel bewondering. Ook is men trots hoe de regering in deze zware periode handelt.

“De bezorgdheid over corona en de bewondering voor de aanpak door de zorgmedewerkers blijken vooral uit de reacties onder ouderen”, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. “De inzet en inventiviteit van alle zorgmedewerkers worden geroemd. En het contrast met het gedrag van mensen op straat wordt benadrukt.”

RIVM-directeur Van Dissel wordt geroemd om zijn kennis. “De onderzoeksresultaten laten zien dat van Dissel de juiste toon weet te zetten in zijn presentaties”, aldus Beerda. “Men heeft er bewondering voor dat hij zo rustig en geduldig blijft en heel duidelijke informatie verschaft.” Hoewel premier Rutte duidelijk het boegbeeld van de crisisaanpak is, krijgt ook de afgetreden minister Bruno Bruins veel lof voor zijn inzet, aldus het onderzoek.

In de top tien van organisaties die positief in het nieuws zijn geweest, staat de publieke omroep op de vierde plaats en de supermarkten op plek vijf.