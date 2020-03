Aantal coronapatiënten op intensive care naar 873

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen naar 873. Dat zijn er 112 meer dan op donderdag, toen de teller stond op 761. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

De NVIC meldt dat het aantal beschikbare bedden op de ic’s “gering” is. Dat is al enkele dagen zo.

Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd.

Eerder vrijdag werd door het RIVM bekendgemaakt dat het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 546, 112 meer dan een etmaal ervoor bekend was. Het totaal aantal bevestigde gevallen ligt op 8603.