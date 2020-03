Besparingstips voor als je gaat verbouwen

Als je al jarenlang in hetzelfde huis woont of net een nieuwe woning hebt gekocht, is het soms nodig om te verbouwen. Door een verbouwing kan de waarde van je huis verhogen, vooral als je een verbouwing uitvoert die waarde vermeerderend is. Hoe zorg je ervoor dat de kosten niet de pan uitrijzen?

Een nieuwe badkamer, een uitbreiding van de keuken, een dakkapel of een uitbouw: we verbouwen wat af met z’n allen. Zeker in een tijd waarbij er flink tegen elkaar wordt opgeboden en huizen ver boven de vraagprijs worden verkocht, is een verbouwing van de eigen woning een goede keuze. Ben je van plan om je huis op de markt te zetten? Dan levert een netjes afgewerkte woning nog meer geld op. Ook worden er steeds meer verbouwingen gedaan om de woning te verduurzamen, zoals spouwmuren isoleren. Hiermee kan je 25 procent van de warmte die je stookt binnenhouden. Een flinke besparing dus.

Bouwplan

Als je plannen hebt om te gaan verbouwen, zorg dan dat je een goed doordacht bouwplan hebt. Een verbouwing moet wel nut en toegevoegde waarde hebben voor de bewoners of het huis. Afhankelijk van de plannen, kan je de verbouwing zelf uitvoeren of een aannemer of klusser in de hand nemen. Kijk of je een bedrijf in de buurt kan vinden en vraag rond voor tips binnen je eigen netwerk. Check of de aannemer of het klusbedrijf is aangesloten bij Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.

Vergelijk offertes

Kies vervolgens drie aannemers uit en vergelijk de offertes die ze doen naar aanleiding van jouw bouwplannen, met werkomschrijving en tekeningen. Zorg ervoor dat je een open begroting krijgt, waarbij alle kostenposten zijn opgesplitst zodat je kunt toetsen of iets te duur is of niet. Let hierbij op wat er niet in de begroting is opgenomen en wat er nog aan extra kosten bijkomen. Sommige werkzaamheden kan je wellicht ook zelf doen. Als je gaat verbouwen, kan je ook meteen een waterontharder van OfferteAdviseur installeren. Een waterontharder is een machine die kalk en magnesium uit het water verwijdert voordat het uit je kraan en douche stroomt.

Onvoorziene kosten

Het is ten slotte verstandig om een vaste prijs af te spreken met een aannemer. Mocht het toch langer duren, en dus meer geld gaan kosten, dan is dit niet jouw probleem. Zet wat geld opzij voor onvoorziene kosten en kijk waar je geld kan besparen door het hergebruik van materialen. Dat is niet alleen fijn voor je bankrekening, maar ook voor het milieu.