BNNVARA bedankt Matthijs voor 15 jaar DWDD

In een paginagrote krantenadvertentie spreekt BNNVARA haar dank uit aan presentator Matthijs van Nieuwkerk voor vijftien jaar De Wereld Draait Door. Het populaire vooravondprogramma beleeft vanavond de laatste uitzending.

“DWDD stopt. Maar de wereld draait door”, kopt de omroep. “15 jaar werd er tv-geschiedenis geschreven. Alles wat belangrijk was, werd aan tafel besproken. Samen met heel Nederland.”

“Het werden duizenden ontroerende, inspirerende en spraakmakende tv-momenten die we in ons collectief geheugen hebben opgeslagen. Dankjewel Matthijs, redactie, gasten, tafeldames en -heren. En vooral: dankjewel Nederland voor al deze momenten die we samen hebben beleefd”, aldus BNNVARA.

Door de coronacrisis verlopen de laatste uitzendingen van DWDD anders dan gepland. Zo is er geen publiek in de studio. De kijkcijfers zijn deze laatste periode erg hoog. De uitzending van donderdag, die helemaal was gewijd aan Ajacied Abdelhak Nouri, trok 1,7 miljoen kijkers. Wie de gasten zijn tijdens de laatste aflevering, is nog niet bekend.