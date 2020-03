Drie maanden geen huur voor rijksmusea om coronacrisis

Rijksmusea hoeven drie maanden geen huur te betalen aan het Rijk. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) hoopt de musea, die door de coronacrisis in één klap hun inkomsten zagen opdrogen, zo erdoor te helpen.

De huur wordt niet kwijtgescholden, maar opgeschort. Van Engelshoven hoopt dat de maatregelen tegen het coronavirus binnenkort niet langer nodig zijn en musea weer bezoekers kunnen verwelkomen. Dan kunnen ze alsnog de huur voldoen. De minister roept gemeenten en provincies die musea huisvesten op het voorbeeld van het Rijk te volgen.

De culturele sector, die zwaar is getroffen door de opmars van het virus en de maatregelen om die te stoppen, luidt al weken de noodklok. Veel instellingen en gezelschappen zitten in acute geldnood. Van Engelshoven wil verder de culturele instellingen die het Rijk het belangrijkst vindt, de subsidie van komend najaar daarom nu al uitkeren.

Met dat voorschot kunnen zij hun freelancers en zzp’ers uitbetalen, hoopt Van Engelshoven. Voor mensen die in vaste dienst zijn, is er de regeling dat het Rijk tot 90 procent van het salaris wil aanvullen. Maar veel muzikanten, acteurs en hun collega’s uit de culturele sector werken niet in loondienst. Zij kunnen wel ook aanspraak maken op de tegemoetkoming van het Rijk voor alle eenpitters die door de coronacrisis in het nauw zijn geraakt.

Het Rijk houdt culturele instellingen voorlopig ook niet aan bijvoorbeeld de eis om een bepaald aantal bezoekers te trekken. Ze hoeven niet te vrezen dat ze op hun subsidie worden gekort.

Van Engelshoven roept mensen die al een kaartje hebben gekocht voor een museum, concert of voorstelling op om niet meteen hun geld terug te vragen. Ze werkt nog aan een regeling met tegoedbonnen.