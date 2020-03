Oerol krijgt aangepaste versie vanwege coronacrisis

Oerol op Terschelling kan dit jaar niet op de oorspronkelijke manier plaatsvinden door de nieuwe coronamaatregelen. Dat maakte de organisatie van het festival, dat van 12 tot 21 juni plaatsvindt, vrijdag bekend. “We onderzoeken nu, vanuit huis, wat de consequenties zijn. Maar tegelijk kijken we naar wat er nog allemaal wél mogelijk is! Daar hebben we wel wat tijd voor nodig.”

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen tot 1 juni geen evenementen plaatsvinden. Op 31 maart kondigt de Nederlandse overheid mogelijk nieuwe maatregelen aan. “Daarna bepalen wij opnieuw onze strategie. We houden je daar zo goed mogelijk van op de hoogte via onze website en onze socials”, meldt het festival. Ook laat de organisatie weten dat “de gezondheid van onze medewerkers, publiek, bands, kunstenaars en de eilanders vooropstaat”.

Vorig jaar bezochten zo’n 50.000 mensen het jaarlijks terugkerende festival met theater, dans, beeldende kunst en muziek op het Waddeneiland. Dit jaar vindt de 39e editie plaats.