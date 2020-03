Organisatie stelt gratis tablets beschikbaar aan senioren

Om ervoor te zorgen dat ouderen in deze tijd van afzondering toch in contact blijven met familie en vrienden heeft Milah Wouters de organisatie Helpdigitaal opgericht om tablets in te zamelen en deze gratis beschikbaar te stellen aan senioren in verzorgings- en verpleeghuizen.

Tot nu toe maken vijfhonderd mensen in instellingen in Amsterdam, Rotterdam, Monster en Breda gebruik van deze dienst. Komend weekeinde stijgt dat aantal volgens Helpdigitaal naar 2000. Ruim dertig zorginstellingen hebben een verzoek ingediend bij de organisatie.

De apparaten worden beschikbaar gesteld door een aantal IT-bedrijven. Ook particulieren en andere bedrijven worden opgeroepen om tablets beschikbaar stellen.

De tablets zijn eenvoudig in gebruik en beschikken alleen over WhatsApp en de mogelijkheid om IT-ondersteuning te krijgen op afstand.

Wouters zag de moeilijkheid om in contact te treden in haar eigen omgeving en startte daarom met haar ouders, die reeds op leeftijd zijn, om 19.00 uur een voorleesuurtje via internet. Door middel van beeldbellen konden opa en oma toch hun kleinkinderen zien. Ze zag het plezier bij haar ouders en nam het initiatief om meer mensen te helpen met hetzelfde probleem.