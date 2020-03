Rutte: blij met hoge straf voor ‘coronakuchers’

Uit ergernis over mensen die opzettelijk anderen in het gezicht hoesten heeft premier Mark Rutte zich voor één keer uitgesproken over de rechterlijke macht. Hij is ingenomen met de “pittige” straf die het Openbaar Ministerie had gevraagd voor de daders en die de rechter uiteindelijk ook heeft opgelegd.

Politici, en zeker de premier, mengen zich in de regel niet in de rechtspraak. De rechterlijke macht moet onafhankelijk zijn werk kunnen doen, vinden ze. Maar Rutte maakt “deze week één uitzondering”. Hij was “heel blij” dat meerdere ‘coronakuchers’ fors zijn bestraft.

Onder anderen twee Brabanders die respectievelijk beveiligers en een agent de stuipen op het lijf joegen door net te doen alsof ze hen zouden besmetten, kregen eerder deze week een paar weken cel opgelegd. Rutte noemt zulk gedrag “zó asociaal en zó onaanvaardbaar”.