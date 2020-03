SIRE start campagne voor behulpzame Nederlanders in ‘coronatijd’

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra’s voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders “zich een beetje gesteund en trots voelen in deze moeilijke tijd” en hoopt anderen met de campagne te inspireren.

In maart 2019 riep SIRE met #DOESLIEF Nederlanders op om wat liever voor elkaar te zijn, nadat onderzoek liet zien dat onze maatschappij steeds meer onaardig gedrag vertoont. De #DASLIEF-campagne is daar nu, in een tijd waarin een dodelijk virus Nederland in zijn greep houdt, uit voortgevloeid.

Veel mensen zetten zich momenteel in voor anderen die het hard nodig hebben. Zo wordt er hulp, steun en advies geboden en zijn nieuwe initiatieven opgestart. “De realiteit is: we hebben elkaar op dit moment en in de nabije toekomst harder nodig dan ooit”, stelt SIRE-directeur Lucy van der Helm. “Met #DASLIEF bedanken we alle Nederlanders voor hun mooie initiatieven, groot of klein.”

De campagne is vanaf vrijdag in negen verschillende uitingen te zien, waaronder op televisie, radio, print en sociale media.