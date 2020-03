Website somt op welke Amsterdamse winkels open zijn

Amsterdammers die willen weten welke winkels in hun stad open zijn, kunnen daarvoor terecht op een speciale website. Daarop staat per straat aangegeven in welke winkels de nering doorgaat, ondanks de coronacrisis.

Volgens de samensteller van de site, ondernemerskoepel Vereniging Amsterdam City, voeren de winkels een strikt deurbeleid, zodat er nooit te veel klanten binnen zijn en de geadviseerde afstand van 1,5 meter ruimschoots kan worden gehaald.

Veel winkeliers hebben het moeilijk door de coronacrisis, die de klanten thuishoudt. “Als er één moment is om je lokale ondernemer te ondersteunen, is het nu. De ondernemers zetten zich extra in deze periode om net een beetje omzet te behalen om het hoofd boven water te kunnen houden”, zegt Christine Govaert van Amsterdam City. De vereniging wijst erop dat er populaire straten zijn waar het merendeel van de winkels open is, zoals de Czaar Peterstraat en de Utrechtsestraat.