Curaçao voert nu ook avondklok in

Curaçao voert per direct een avondklok in. Dat betekent dat niemand de straat op mag tussen negen uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends. De maatregel geldt per 28 maart en is “tot nader order” genomen. Eerder ging Aruba al over tot eenzelfde beperking.

Minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao heeft dit zaterdag bekendgemaakt. Op het eiland zijn inmiddels negen coronagevallen geregistreerd. Daarvan is er één persoon overleden en ligt er één in isolatie in het ziekenhuis.

Rhuggenaath gaf tijdens zijn dagelijkse persconferentie, die zoals gebruikelijk in het Papiaments werd gegeven, de informatie deze keer ook in het Nederlands en Spaans. Hij wil dat iedereen op het eiland op de hoogte is van de ingevoerde beperking.

Minister van Economische Zaken Giselle McWilliam benadrukte dat de supermarkten op Curaçao voldoende voorraad hebben. Er is volgens haar geen sprake van schaarste van levensmiddelen op het eiland.