Extra opvangplekken in Amsterdam voor dak- en thuislozen

In Amsterdam komen extra plekken beschikbaar voor dak- en thuislozen. De gemeente opent een sporthal waar honderd mensen terechtkunnen. De locatie is bedoeld voor zowel mensen die al langere tijd dakloos zijn, als mensen die recent hun huis zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld echtscheiding of verlies van hun baan.

Naast de plekken in de sporthal komen, vanwege de grotere vraag nu, nog 150 plaatsen beschikbaar. Het gaat om bestaande plekken die nu worden opengesteld. De gemeente verdeelt de dak- en thuislozen over meerdere locaties om het risico op besmetting met corona zo veel mogelijk te minimaliseren.

Amsterdam beschikt over ruim 6000 opvangplekken voor dak- en thuislozen. In de wintermaanden ligt dat aantal nog wat hoger.